Protagonisti oltre 150 pittori

Prosegue fino al 15 gennaio la mostra allestita nella galleria del centro commerciale Ligabue di Gualtieri. Protagoniste della esposizione sono le opere di artisti che rappresentano l’arte naif, ma anche esponenti di diversi stili come acquerello o tecniche miste. Oggi e domani, così come il prossimo fine settimana le opere sono visitabili con ingresso libero, dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 19. Sono oltre 150 gli artisti coinvolti in questa mostra. E spiccano anche gli ormai popolari "bottoni" colorati radunati nella collezione di Luigi Braghiroli, con pezzi unici e pregiati, che rappresentano varie scene in tondi in legno del diametro di 20 centimetri.