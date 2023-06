Proterm sciopera "Reggio ignorata"

Anche ieri i lavoratori della Proterm di Reggio, azienda specializzata in trattamenti termici che ha sede a Bologna e due unità produttive di cui una a Reggio Emilia e l’altra a Pesaro, hanno scioperato per avere il riconoscimento di un contratto aziendale che preveda l’erogazione di un premio adeguato e dai risultati misurabili. I trentaquattro dipendenti dell’azienda avevano già scioperato lo scorso 30 maggio per protestare contro la volontà dell’azienda di procedere ad erogazioni unilaterali basate su indici misurati nello stabilimento bolognese.

"Nella mattinata i lavoratori hanno incrociato le braccia ed effettuato un presidio per ribadire la loro contrarietà ad una decisione che non tiene conto del lavoro svolto a Reggio Emilia – spiega Stefano Catellani che per la Fiom Cgil provinciale segue la trattativa - L’incontro tra le parti svolto lo scorso 7 giugno per provare a trovare un punto di incontro non ha infatti prodotto i risultati sperati".