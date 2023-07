Protesta a Roncocesi Cantiere tangenziale "Tra polvere e disguidi e il Comune tace"

Protestano gli abitanti di Roncocesi sui lavori della nuova tangenziale, che passa vicinissima alle case. Coalizione Civica ha presentato un’interrogazione in Comune: "Sui lavori sulla tangenziale Nord, la situazione in via Ancini a Roncocesi non è più gestibile. E il Comune non ascolta minimamente i cittadini".

I lavori per la chiusura dell’anello della tangenziale a nord sta creando gravi problemi ai residenti della zona di via Ancini, oggi sede di un cantiere. La viabilità è stata stravolta senza adeguata segnaletica ed è difficile orientarsi e trovare le residenze. Gli abitanti hanno inoltrato diverse richieste di chiarimento al Comune e ad altri enti preposti, senza ottenere risposte su aspetti importanti come fognature, marciapiedi e addirittura la numerazione civica. Hanno quindi chiesto aiuto ai consiglieri di Coalizione Civica Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli.

A nome dei residenti, De Lucia e Aguzzoli chiedono di organizzare un’assemblea pubblica con i residenti di via Ancini e i tecnici di Comune, Anas e del cantiere per informare su nuova viabilità, tempi, logistica, quando saranno rifatti gli asfalti, se sia prevista una corretta numerazione della strada (nella via ci sono attività economiche che stanno avendo disguidi).

Nell’interrogazione si chiede chiarezza sui tempi degli espropri, quando saranno realizzate fognature e marciapiedi e se sia prevista una ciclabile. E come si farà fronte al mancato collegamento alla piccola oasi del Casino Pirondi, realtà tutelata dai Beni Culturali.

"Ci sentiamo soli, abbandonati al cantiere, alla polvere, all’assenza di segnali e a corrieri che non sanno dove consegnare la merce perché mancano i numeri civici. Non è possibile stravolgere una via senza dir nulla, senza dare risposte sull’urbanizzazione, sui lavori di sistemazione", affermano i cittadini di via Ancini.

"Nei mesi scorsi – dice Claudia Ferretti, residente nella via - siamo riusciti ad avere un incontro con il sindaco che volevamo pubblico, ma è stato svolto a porte chiuse… Non abbiamo avuto nessuna risposta alle domande, ci sembra che il Comune scarichi i problemi su Anas e viceversa. Vorremmo più risposte e serietà da chi ci amministra, ci sentiamo davvero soli".