Protesta al Taglione per la diga di Vetto

I sostenitori della diga di Vetto hanno celebrato ieri, scegliendo il luogo simbolo del taglione dell’Enza, il 34esimo anniversario della ‘morte’ della diga progetto Marcello, i cui lavori a cantiere iniziato vennero sospesi il 16 agosto 1989, esattamente 34 anni fa, nonostante il parere favorevole dato alla Regione Emilia Romagna dall’allora Ministro dell’ambiente Carlo Ripa di Meano.

Questo è il quinto anno in cui una folta delegazione, fra autorità e rappresentanti del mondo agricolo e industriale, si reca sul letto del torrente Enza, proprio nel punto in cui stava iniziando la costruzione, per deporre una corona di fiori in segno di lutto per la morte della diga.

Ieri mattina il ritrovo dei manifestanti è stato alle ore 10 presso il lido di Vetto, poi il trasferimento verso il luogo simbolo della protesta e alle ore 10,30 tutti i manifestanti erano sul taglione, nel bel mezzo dell’Enza, dove un gruppo di giovani ha deposto una corona di fiori in ricordo della diga mai nata, momento reso solenne dall’esecuzione dell’Inno d’Italia.

Tra le autorità presenti il consigliere regionale Marco Mastacchi, i sindaci di Ventasso (Enrico Ferretti) e di Traversetolo (Simone Dall’Orto), consiglieri del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale, presidenti di alcuni consorzi e associazioni interessate alla realizzazione della diga di Vetto.

Ovviamente tra i coordinatori della pacifica e serena manifestazione del 16 agosto, c’era in primis Lino Franzini, presidente del Comitato pro Diga di Vetto e già sindaco di Palanzano (Parma), nonchè grande animatore della protesta e della battaglia che prosegue da anni per chiedere la realizzazione del maxi invaso. Una richiesta che si è riaccesa con nuova forza di fronte alle drammatiche conseguenze del cambiamento climatico e che ha trovato una sponda decisa nell’attuale governo.

L’evento che da 5 anni si ripete regolarmente il 16 agosto sull’Enza vuole richiamare l’attenzione delle autorità sulla realizzazione di un’opera che, secondo i sostenitori, sarebbe particolarmente utile per l’intera valle dell’Enza, dal passo Lagastrello al Po. In una nota del Comitato si legge: "Le dighe sono state fatte ovunque, solo a Reggio Emilia e a Parma non si fanno, pur avendo l’agroalimentare più importante d’Europa. Ora tutti i politici si dicono favorevoli alla diga di Vetto, ma non a quella che serve, a quella che fa apparire come se fosse una diga.La montagna ha bisogno di un lago balneabile e navigabile in luglio e in agosto, non di un lago vuoto".

Settimo Baisi