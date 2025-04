Protesta bosco di Ospizio . Un altro blitz degli attivisti. Arriva la polizia: identificati

Le inchieste giudiziarie non fermano le azioni degli attivisti a favore della salvaguardia del Bosco Ospizio, zona in cui sono in corso i lavori di sfalcio in vista di quelli di costruzione del nuovo supermercato Conad e degli edifici di utilità sociale che gli faranno da contorno, come la prevista Casa della Comunità. Nella mattinata di ieri, al momento della ripresa dei predetti lavori, alcuni aderenti all’Assemblea del Bosco sono intervenuti per bloccarli con un’azione definita dagli stessi, in un comunicato, "pacifica".

Nella nota si legge che "la ripresa dei lavori è stata accompagnata e sostenuta dalla presenza di un’auto della vigilanza privata. Al primo accenno di avvicinamento da parte di cittadini, sopraggiunti in primis per scattare foto e video e monitorare gli avvenimenti, il vigilante ha immediatamente allertato la polizia, intervenuta in pochi minuti. Nonostante la protesta assolutamente nonviolenta, con attivisti seduti in sicurezza davanti al trattore – scrivono ancora i militanti di Assemblea del Bosco – le forze dell’ordine hanno addirittura proceduto all’identificazione delle persone che presidiavano pacificamente con cartelli all’esterno dell’area recintata, sul suolo pubblico e senza compiere alcun atto di disturbo.

Una misura che – lamentano gli attivisti – "inasprisce pericolosamente le modalità di intervento sul dissenso espresso dai cittadini".

"Da quasi un anno – dichiara ancora l’Assemblea del Bosco – chiediamo incontri e proponiamo alternative, ma da Conad e dalle istituzioni riceviamo solo non-risposte, mentre continuano ad avanzare i lavori e l’unico dialogo avviene attraverso le querele che ci sono state notificate".

Le querele a cui fanno riferimento sono quelle mosse contro 9 attivisti, accusati di violenza privata, danneggiamento e invasione di terreni. In seno a un bosco che, a loro avviso, "viene progressivamente soffocato: negli ultimi giorni l’intero perimetro è stato chiuso con pannelli di legno per nascondere il verde che cresce nell’area".

Tutta la vicenda, passata e attuale, sarà oggetto di discussione in un incontro pubblico in calendario domani sera alle 21 presso il circolo Arci Stranieri. Dalle 19.30 aperitivo di raccolta fondi per sostenere le spese legali per i soggetti querelati.

Gabriele Gallo