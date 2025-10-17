Proteste e malumori: "I rincari sono frutto di scelte politiche"

Sul sentito tema degli aumenti Tari interviene Coalizione Civica. "Consigliere, perché mi hanno chiesto 40 euro in più? È la domanda che ci sta arrivando con insistenza dopo l’invio delle nuove bollette – scrivono il capogruppo Fabrizio Aguzzoli e il consigliere Dario de Lucia –. Famiglie arrabbiate, proteste nei gruppi di quartiere, richieste di spiegazioni dirette".

Alle quali Coalizione Civica risponde evidenziando che "questo aumento è conseguenza di una decisione politica, non di una necessità tecnica inevitabile. Si è scelto di far pagare di più, non di alleggerire le bollette. A Reggio i cittadini non stanno pagando solo il servizio di raccolta, ma anche costi aggiuntivi legati a partite pregresse, crediti accumulati da Iren e contributi ai bonus sociali".

Aguzzoli e De Lucia denunciano inoltre che "invece di indire una gara pubblica (nell’intervista di questa pagina l’assessore Prandi assicura che sarà fatta entro primavera 2026, ndr) che a Parma e Piacenza ha prodotto ribassi del 4-5%, a Reggio si è deciso per l’ennesima volta di non mettere il servizio a gara, prorogando l’affidamento a Iren in regime di extra-rinnovo. Reggio – conclude Coalizione Civica – paga più di altri territori, ma nessuno lo dice (guardando infatti alle città sotto controllo Iren, una famiglia di 4 persone a Reggio paga in media 388 euro di Tari, a La Spezia 219, a Parma 288; circa il 30% in meno rispetto alla nostra città, ndr)".

g. g.