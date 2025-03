Protezione Civile. Concluso il corso per 50 volontari

Si è concluso a Busana il percorso formativo per Operatore di Colonna Nazionale dí Protezione Civile, che si attiverà in tempi rapidi per gli interventi in emergenza. I nuovi futuri volontari saranno a disposizione sia per la sezione nazionale che regionale di Anpas. Al corso hanno partecipato cinquanta volontari di cui quaranta della Croce Verde Alto Appennino del comune di Ventasso e dieci appartenenti alla Croce Verde di Villa Minozzo e alla Pubblica Assistenza di Castelnovo Sotto. Il primo pezzo del percorso si era già svolto lo scorso febbraio con la parte teorica, mentre per la seconda e ultima parte pratica è stata utilizzata la palestra di Busana dell’Istituto comprensivo Ludovico Ariosto, sotto la guida dei formatori di Anpas Emilia-Romagna.

