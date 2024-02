Protezione civile, è frattura. Se ne va il direttivo di Icaro

Si è dimesso il consiglio direttivo dell’associazione di protezione civile Icaro di Correggio, attiva su tutto il territorio dell’Unione Pianura Reggiana, che comprende pure i territori di Campagnola, Rio Saliceto, San Martino in Rio, Rolo e Fabbrico. Nei giorni scorsi il direttivo del gruppo si è sentito "sfiduciato" dalla convocazione dei soci volontari operata dall’Unione Comuni. Una scelta che il direttivo ha ritenuto "formalmente non corretto", come un "atto di sfiducia verso il consiglio eletto dai soci". Tutto è partito da una controversia interna all’associazione legata alla rappresentatività di uno dei volontari. Una divergenza di opinioni ha convinto il presidente Matteo Sabattini a dimettersi. In vista di una sua sostituzione, i sindaci dell’Unione hanno convocato i volontari a una assemblea, il 19 febbraio in municipio a Correggio.

"Ma – dicono dal direttivo dimissionario di Icaro – in base allo statuto, i soci e volontari di una associazione possono essere chiamati in assemblea, formale o meno, solo dagli organi dirigenti che loro stessi hanno votato. Riteniamo che l’intervento dell’Unione Comuni, oltre che formalmente non corretto, sia un chiaro atto di sfiducia nei nostri confronti. Essendo venute a meno le motivazioni che ci impegnano come volontari, nessun componente del direttivo si sente di ricoprire il ruolo di presidente, portandone le responsabilità civili e penali. Non essendo possibile la nomina entro i 30 giorni previsti dallo statuto, rassegniamo le dimissioni, mantenendo solo l’ordinaria amministrazione, oltre che per fissare l’assemblea per la nomina del nuovo direttivo, prevista tra il 15 e il 30 aprile. Non verrà discusso il bilancio di previsione 2024 in quanto riteniamo che sia il nuovo direttivo a fare le adeguate scelte". In assenza di un responsabile, tutte le attività dell’associazione Icaro da ieri sono sospese, fino alla nomina del nuovo presidente.

Antonio Lecci