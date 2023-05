Protezione civile, i rinforzi arrivano dall’Avis

Donatori di sangue e operatori di protezione civile. È la nuova doppia disponibilità che 44 donne e uomini, soci dell’Avis comunale di Reggio, hanno dato ieri durante una cerimonia ospitata dalla Casa del Dono.

Nell’occasione, queste persone, coinvolte nei mesi scorsi nel progetto “Volontari Due Volte” voluto dall’associazione dei donatori di sangue reggiana, hanno ricevuto gli attestati di certificazione di base come operatori di base. Ora entreranno a far parte del gruppo di protezione civile di Avis e, con questo documento, potranno anche effettuare formazioni per ottenere delle specializzazioni in determinati ambiti di intervento.

Il momento ufficiale della consegna degli attestati, con un volontario dopo l’altro chiamato al tavolo, ha visto la presenza del presidente di Avis comunale Ottavio Perrini, del presidente di Avis Emilia-Romagna Maurizio Pirazzoli, di Alessandro Michelatti del coordinamento nazionale della protezione civile di Avis, dell’assessore reggiano Lanfranco De Franco, di Claudio Sambri della protezione civile regionale e di Alfredo Licciardello, referente di protezione civile per il Comune di Reggio e formatore che ha curato i corsi seguiti dai donatori Avis da febbraio a oggi, presente anche in nome del comandante della polizia locale Stefano Poma. Prima degli interventi, è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime del maltempo in Romagna ed è stato reso omaggio a Pier Paolo Lugli, fra i fondatori della protezione civile a Reggio. Nel prosieguo, è arrivato un riconoscimento anche a un’altra figura importante della protezione civile locale, Roberto Terriccio.