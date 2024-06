Protezione civile, in campo duecento alpini

La sezione provinciale dell’Ana (associazione nazionale alpini) collaborerà con l’Unione Tresinaro Secchia e con i suoi Comuni per garantire il servizio di Protezione civile sul territorio che prevede pure il supporto, in caso di emergenze, al centro sovracomunale e ai centri operativi comunali. Nei giorni scorsi è stata firmata la convenzione dal comandante della polizia locale e Protezione civile dell’Unione Italo Rosati e dal presidente dell’Ana di Reggio Albert Ferrari.

L’Ana, in base a questa recente convenzione, si impegna anche a supportare l’Unione e i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione dell’emergenza nell’ambito della Protezione civile attraverso le attrezzature, i mezzi, i volontari e le competenze di cui dispone. Viene inoltre assicurata l’assistenza del personale dell’Unione Tresinario Secchia e dei Comuni negli interventi di prima necessità in caso di nevicate straordinarie, la collaborazione alla preparazione, all’allestimento e al presidio di manifestazioni pubbliche in concomitanza di eventi che comportino un’elevata concentrazione di persone.

Esprime soddisfazione la direttrice dell’Unione Federica Manenti: "Il prezioso supporto degli oltre 200 alpini, che si unirà a quello delle tante associazioni di volontariato operative nei nostri sei comuni, fornirà un ulteriore e fondamentale contributo alle nostre amministrazioni per rafforzare il sistema di Protezione civile, anche ma non solo nelle emergenze, supportare la polizia locale e nella gestione di eventi di particolare importanza".

Il comandante Rosati ha spiegato che il "nostro territorio è molto vasto e caratterizzato da fiumi e movimenti franosi: è quindi importante la convenzione con l’Associazione nazionale alpini. Il loro impegno, assieme alle altre associazioni già presenti, è molto utile".

Matteo Barca