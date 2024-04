Protezione civile, l’esercitazione dei volontari

Un fine settimana di esercitazione di Protezione civile nella Bassa Reggiana, con campo base al parco dei Salici di Reggiolo e simulazioni anche nella golena del Po a Luzzara, oltre che nel Mantovano. Una iniziativa interregionale della Protezione civile di Croce rossa, che coinvolge Emilia e Lombardia. Il palcoscenico del significativo evento è Reggiolo, dove l’iniziativa si conclude entro stasera. Un’esercitazione che coinvolge circa 350 volontari che uniscono le forze dei Comitati di Emilia e Lombardia, impegnati in simulazioni dinamiche per arricchire le capacità in situazioni di emergenza. Sono praticate attività di ricerca persone scomparse con le unità cinofile anche nella golena del Po, addestramento all’uso di motopompe idrauliche, montaggio tende e gestione del campo con una trentina di postazioni, esercitazioni per emergenza chimica con i vigili del fuoco, fino al censimento della popolazione della frazione Villanova. Persone e attrezzature al servizio della comunità locale e non solo.