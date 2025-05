Protezione Civile. Maxi esercitazione sul rischio idraulico

Centoventi volontari di Protezione civile si sono ritrovati domenica a Correggio per una esercitazione su rischio idraulico, in un’area che periodicamente viene interessata da situazioni di emergenza dovuta all’esondazione di piccoli corsi d’acqua e di fossati. L’esercitazione ha riguardato la vigilanza e il riforzo degli argini, la preparazione dei sacchetti di sabbia, il pompaggio dell’acqua dalle aree allagate.

Una importante iniziativa voluta dal coordinamento di Protezione civile provinciale per migliorare la formazione dei tanti volontari che si mettono a disposizione della comunità per fornire aiuto in caso di bisogno. Gli stessi volontari sono spesso impegnati anche in missioni oltre i confini locali, portando aiuto in aree colpite da calamità naturali. Gli operatori si sono esercitati anche nel rinforzo di tratti d’argine, simulando possibili cedimenti o fontanazzi dovuti al fenomeno delle piene.