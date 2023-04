Protezione Civile Nubilaria, in attività un presidio mobile

Sabato mattina alle 10,30 in corso Garibaldi a Novellara viene inaugurato ufficialmente un presidio mobile, una unità dotata di piccola sala radio in uso alla Protezione civile Nubilaria, acquistato grazie a donazioni e ai fondi arrivati in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19. "L’intenzione – spiega il responsabile del gruppo, Alessandro Trolla – è quello di creare un presidio mobile, utilizzabile in fase emergenziale ma non solo, che possa essere punto di riferimento per la associazione (ufficio mobile e sala radio), ma anche per i cittadini o per le altre realtà che avessero necessità di interagire con la Protezione civile in caso di necessità".