Protezione civile, Trolla premiato: "Il più giovane presidente d’Italia"

Il consiglio comunale di Novellara ha conferito l’altra sera una benemerenza ad Alessandro Trolla, presidente uscente della associazione di Protezione civile locale. Alessandro ha iniziato giovanissimo il suo percorso di presidente, ad appena 21 anni, diventando il più giovane presidente di protezione civile d’Italia. "Negli anni ha saputo sviluppare il gruppo – ha dichiarato il sindaco Elena Carletti – partecipando a drammatiche emergenze del paese come l’alluvione di Lentigione, la tempesta Vaia, alluvioni in Romagna e in Toscana… Riconoscere il suo impegno significa riconoscere l’impegno di un giovane e di un intero gruppo di volontari". Al suo posto, come presidente, è stato nominato Bhupinder Singh, di origine indiana e da molti anni in Italia, tra i fondatori del gruppo locale di Protezione civile e da tempo impegnato in attività di volontariato a Novellara.