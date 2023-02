Protocolli antimafia Minari al congresso Onu "Il modello reggiano va applicato all’Europa"

di Stefano Chiossi

Reggio Emilia finirà dritta a un congresso in plenaria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite davanti ad ambasciatori e ministri di ben 190 Stati.

Una notizia roboante, ma dai risvolti contrastanti. Amaro perché si parlerà di ‘ndrangheta, visto che l’ospite d’eccezione selezionato dall’Onu sarà Elia Minari, il noto giurista reggiano che con le sue inchieste e ricerche ha contribuito a far emergere la permeabilità della cosca Grande Aracri sul nostro territorio (da qualche tempo vive sotto protezione). E allo stesso tempo dolce, visto che il 31enne avanzerà una proposta ben precisa: la possibilità di estendere i protocolli di legalità già applicati dalla Prefettura nella nostra provincia sull’intero suolo europeo; un vero e proprio esempio da seguire insomma per innalzare i livelli di controllo e rafforzare la prevenzione.

Il grande evento si svolgerà a Vienna poco prima dell’estate, anche se la data non è stata ancora fissata.

Ma Minari ha già tracciato le tematiche da affrontare: "La ‘ndrangheta, solo in Europa, risulta essere stabilmente operativa in 18 Stati. Per esempio, gli esponenti di Reggio della cosca Grande Aracri hanno investito soldi in Belgio, Germania, Paesi Bassi, Lituania e Bulgaria. D’altronde la ‘ndrangheta sfrutta anche le differenze negli ordinamenti giudiziari a proprio beneficio, per occultare le ricchezze e realizzare nuovi investimenti".

Minari, che ha fondato l’associazione culturale antimafia ‘Cortocircuito’ e coordina l’Osservatorio permanente della legalità all’Università di Parma, ha ribadito anche l’importanza "di far conoscere ai cittadini e agli imprenditori come funzionano gli strumenti di prevenzione, altrimenti vengono percepiti da alcuni, come è accaduto a Reggio, come una ingiustizia. Al contrario le interdittive antimafia sono importantissime per salvaguardare il tessuto economico sano. Ecco perché anche i Comuni dovrebbero impegnarsi per far capire alla cittadinanza come funzionano per esempio le ‘white list’ e i meccanismi di controllo giudiziario delle aziende".

Tematica peraltro che ha coinvolto nuovamente il nostro territorio negli ultimi mesi, visto che a dicembre l’assessore ai lavori pubblici di Casina, Tommaso Manfreda, si è dimesso dopo che la sua azienda (Manfreda Costruzioni) è stata esclusa dalla ‘white list’ stilata dalla Prefettura.

Il 31enne ha poi tracciato un ‘profilo’ tipico degli imprenditori coinvolti nella criminalità organizzata: "Si presentano con volti tranquillizzanti per offrire ad altri imprenditori la possibilità di incrementare i propri affari a scapito del tessuto economico sano. Come? Attraverso manodopera a basso costo, violazione delle normative sulla sicurezza, rifiuti pericolosi non smaltiti e via discorrendo. Infine, ricorrono ad atti violenti come metodo di risoluzione di contrasti non risolvibili".

Fattispecie che secondo Minari accadono anche in Europa, e non solo in Emilia, con evidenti effetti collaterali: "Non è solo questione di etica. Se si riuscisse a recuperare una quota maggiormente significativa di profitti generati dalla criminalità organizzata si avrebbero ingenti risorse a disposizione per la collettività".