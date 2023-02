Protocolli, non solo per l’edilizia "Usarli per trasporti e commercio"

"Ci uniamo alle parole del procuratore - dice Massimo Gazza, segretario provinciale Pd - e le sue preoccupazioni sono le nostre, la sua analisi è la nostra, in un territorio che deve tenere alta la guardia perché ’ndrangheta e mafie non sono certamente estinte e viste le caratteristiche della ‘criminalità degli investimenti’ ci sentiamo di condividere il richiamo a una maggiore attenzione da parte di tutto il mondo economico. La tanta economia pulita reggiana è una protagonista della partita, al pari di istituzioni, enti locali, scuole e associazioni".

"Condividiamo la presa di posizione del procuratore Paci circa la pericolosità delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico - prosegue Gazza -. Già dai tempi del Prefetto De Miro lo strumento delle interdittive ha dimostrato quanto occorrese volgere lo sguardo verso i settori a più alto rischio di inquinamento criminale. Si è sviluppato un corpus di protocolli per la legalità, white list per certificare le imprese pulite, attività di formazione per gli operatori pubblici e privati che lavorano nei settori maggiormente esposti tutti finalizzati a rendere più complicata ai clan la penetrazione nel mercato reggiano ed emiliano. Il primo pronunciamento del Tar a favore dei protocolli in edilizia ci dice che è tempo di sperimentare strumenti simili in altri settori che le indagini ci dicono essere permeabili al rischio di “investimento mafioso”, a cominciare da trasporti e commercio".

"L’appello rivolto alla città dal Procuratore capo - dice Marco Eboli, coordinatore comunale Fdi - vede Fdi al suo fianco. Il Governo Meloni, nei pochi mesi di governo, ha dato segnali inequivocabili nella lotta alla mafia". Eboli ricorda la conferma del carcere ostativo, l’arresto del super latitante Matteo Messina Denaro, la fermezza sul 41 bis nel caso dell’anarchico Cospito. "I partiti, al pari di imprese, sindacati, sono preziosi sensori per intercettare segnali malavitosi - prosegue Eboli -. La riforma della Giustizia che il Ministro Nordio proporrà ha dei punti fermi: le intercettazioni per reati di mafia e terrorismo non saranno toccate. Sono disponibile, per il ruolo che ricopro in Fdi, a incontrare il Procuratore capo per un utile confronto".