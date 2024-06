Protopapa in Biennale: "Amo ritrarre i temi sociali e non vendo mai i quadri"

Una passione che traspare in ogni pennellata, carica di energia e intenzione.

Anna Protopapa è una "pittrice talentuosa che non dipinge solo con le mani, ma con il cuore e l’anima, e ciò si riflette nel potere emotivo delle sue opere, che ci ricordano che dietro ogni volto c’è una storia da ascoltare, un mondo interiore da scoprire". Così Salvo Nugnes, presidente di Spoleto Arte e di Milano Art Gallery, nella motivazione che ha portato Anna Protopapa a diventare Ambasciatrice d’Arte e sul palcoscenico della Biennale Arte di Venezia, dove il 1° giugno ha presentato tre opere in una selezione curata da Nugnes, che le ha consegnato il Premio Artista Biennale 2024, nell’ambito di Pro Biennale.

Qual è la sua storia, Anna?

"Sono originaria della Puglia ma già dai 15 anni mi sono trasferita con la famiglia in Emilia-Romagna. Vivo da più di 30 anni a Carpineti. Qui mi sono formata nel campo del sociale, grazie alla predisposizione verso le fasce più deboli".

In quale parte del terzo settore è impegnata?

"Sono delegata di un’associazione antiviolenza dell’Emilia-Romagna, attivista antimafia e operatrice volontaria negli Istituti Penali di Reggio Emilia. Svolgo attività rieducative con i detenuti attraverso l’utilizzo dell’arte come strumento di inclusione e sensibilizzazione".

Che cos’è per lei la pittura?

"Una passione innata, come quella per il disegno. Li vivo come un dono di Dio, mettendoli a disposizione del prossimo, perché ’Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date’ (Mt 10,8)".

Dove concentra la sua attenzione artistica ?

"Prediligo temi sociali e volti, manifestazioni della bellezza e della sofferenza dell’umanità".

Fresca di Biennale, quali opere ha presentato a pubblico e giuria?

"‘Domina’, ritraente una fanciulla con aquila, ‘La sorgente’ e ‘Aria, acqua, terra e fuoco’, reinterpretazione della Sibilla Delfica di Michelangelo Buonarroti, opera che andrà in esposizione a Venezia".

Pur avendo ricevuto nel tempo una serie di riconoscimenti artistici, lei non ha una formazione accademica, vero?

"Esatto. Mi sono stati assegnati il ‘Premio Miami, eccellenze Italiane negli States’, Premio Margherita e ‘Premio Tamara De Lempicka-L’ Arte delle Donne’, oltre a quelli sopra citati, ma non provengo dall’arte. Sia nella pittura sia nel disegno a carboncino sono autodidatta. L’arte è parte della mia identità creativa. Scopro e utilizzo di volta in volta tecniche miste, che non sono acquisite. Lavoro su tela, carboncino, con varie pitture e acrilici. Seguo il mio istinto. Mi considero in continua evoluzione".

Non segue una linea o una corrente?

"Assolutamente no, non c’è stato nessun maestro che mi abbia ispirato. Ho realizzato il primo disegno all’età di 9-10 anni, era il volto di Gesù".

Oltre all’aspetto creativo c’è quello sociale, diceva.

"Mi piace mettere a disposizione l’arte e la creatività, lo faccio dal 2020. Per me sono strumenti rieducativi. L’arte è un modo di comunicare non verbale e di ascolto, dove possono incontrarsi culture diverse, che proprio in virtù di essa possono trovare un accordo, un sentire comune".

Che cosa pensa abbia colpito Nugnes e il comitato di Pro Biennale?

"Proprio la mia ‘semplice’ arte, che racconta la mia fede in Dio, il mio senso di verità e giustizia, i miei sogni, le mie inquietudini, la mia sensibilità verso il prossimo. Un paesaggio interiore".

Però lei non fa mercato della sua arte, vero?

"Nonostante le richieste di acquisto, non ho mai voluto vendere le mie opere e non mi sento di farlo. Necessario per me è che la mia arte, piaccia o meno, riesca a trasmettere riflessioni e a suscitare emozioni. Sono ancora in esplorazione di me stessa".