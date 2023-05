Prototipo ’Silk’ a Cernobbio "L’ennesima presa in giro"

"La Silk sport in mostra al Concorso d’eleganza Villa D’Este di Cernobbio, nascondendo i debiti e il fallimento totale".

La denuncia viene da Rec, Reggio Emilia in Comune: "Il modello S9 sarà esposto nella categoria “prototipi” nonostante nel 2023 la SilkFaw avrebbe già dovuto produrne diversi esemplari. Partecipare a questa mostra automobilistica costa migliaia di euro mentre i dipendenti sono in contratto di solidarietà e i fornitori attendono il saldo dei debiti accumulati dalla Silk Sport Company: visto il prestigioso contesto comasco lo chiameremo “beau geste”".

Ma non è tutto: "La macchina esposta godrà del marchio Made in Reggio, Motor Valley. L’ennesima presa in giro di una Joint venture osannata dai nostri amministratori che ha portato solo debiti e un danno di immagine enorme al nostro tessuto produttivo. Una vergogna che non ha nulla a che vedere con l’eleganza. Come Reggio Emilia in Comune chiediamo una forte presa di posizione di sindacati e amministratori locali".