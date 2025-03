Prova a ritirare farmaci con una ricetta falsa: denunciato un 46enne

Ha falsificato una ricetta medica per ritirare dei farmaci: un 46enne di origini egiziane, residente a Reggio, è stato denunciato con le accuse di ricettazione, sostituzione di persona e falsità materiale commessa dal privato. Lo scorso 26 febbraio un medico si è recato nella tenenza dei carabinieri di Scandiano per denunciare l’avvenuta falsificazione di una ricetta medica ‘bianca’ emessa nel novembre 2024 e riproposta il 27 gennaio in una farmacia di Reggio con la data modificata. Il documento sanitario era stato emesso a favore di un paziente al quale erano stati prescritti alcuni farmaci antidolorifici a base di oppiacei. Sarebbe stato il 46enne a compiere l’indebito ritiro attraverso la presentazione della ricetta falsificata. L’uomo era stato identificato dal personale della farmacia in osservanza alle normative vigenti in materia di somministrazione di farmaci contenenti oppiacei. Il 46enne aveva riferito, al personale della farmacia, di essere stato delegato al ritiro per conto del paziente bisognoso del farmaco. I militari dell’Arma hanno iniziato le indagini: hanno raggiunto la farmacia che aveva ritirato la ricetta e hanno proceduto al suo sequestro. E’ stato possibile, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza, risalire al presunto responsabile, identificato nel 46enne. Avrebbe falsificato la ricetta medica, precedentemente fotocopiata, cambiandone la data e fingendosi legittimo possessore delegato al ritiro.

Matteo Barca