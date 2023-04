Prova aperta di ’Shoot me’

Stasera alle 18 alla Fonderia

di via Costituzione a Reggio, sede di Aterballetto, è in programma la prova aperta al pubblico di "Shoot me" di Diego Tortelli.

Una perfermance eseguita in vista dello spettacolo che sarà presentato a Budapest.

Le prove aperte sono momenti unici in cui è possibile vivere il backstage di uno spettacolo, dialogare con gli artisti e sorprendersi con l’arte della danza.

Un’esperienza esclusiva di entrare nella routine quotidiana dei danzatori e dei coreografi.

Per informazioni e prenotazioni: telefono 0522-273011 ([email protected]).