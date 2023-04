Prova aperta e poi spettacolo

Stasera alla Fonderia

di Aterballetto, in via Costituzione, alle 18 prova aperta di "Beast without beauty", con successivo spettacolo alle 21.

Il giovane coreografo Carlo Massari si ispira al teatro dell’assurdo di Samuel Beckett e al suo "Giorni felici" per raccontare la trappola della condizione esistenziale.

In scena un autentico tuffo nel non-sense, un irriverente, cinico studio sugli archetipi della miseria umana, sull’inespressività, sulla spregevole crudeltà nelle relazioni interpersonali.

Volti pallidi, figure esangui, disumanizzate e stremate che si affrontano in un duello: in palio l’affermazione di un ruolo, un’identità, una posizione sociale, senza esclusione di colpi.