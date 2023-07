"Prova superata in Arena" C.Volo esulta e ringrazia

"Ma vogliamo parlare del concerto spettacolare che il nostro quartiere speciale ha ospitato ieri? Vi rendete conto dell’ importanza? Top! Cantante internazionale, carinissimo ed educatissimo oltre che bravissimo. E un pubblico tutto di ragazzine deliziose. un concerto di fama mondiale! Viva Santa Croce!". L’altra faccia della notte di Harry Styles è quella che arriva da quell’angolo di Reggio che in questi anni ha vissuto prima una robusta riqualificazione della zona delle Ex Reggiane, bonificate dall’indecente degrado e dalla criminalità che le caratterizzavano, e poi ha visto sorgere la più grande arena concerti d’Italia. E sui social l’entusiasmo dei cittadini di via Adua e dintorni è palpabile. Chiaramente non manca chi ha incontrato disagi, come la presenza costante degli elicotteri di sicurezza sopra la zona, o i controlli delle forze dell’ordine che hanno reso più ostico il rientro a casa nelle ore a cavallo del concerto.

I primi a esultare sono ovviamente i proprietari dell’area della Rcf Arena, che in una nota scrivono: "La società C.Volo, che ha realizzato e gestisce l’Arena, esprime grandissima soddisfazione per la perfetta riuscita del concerto di Harry Styles, svoltosi ieri sera nella Rcf Arena". Una ’perfezione’ che ovviamente non può tenere conto del problema trasporti e deflusso che è emerso al di fuori della struttura, di competenza della società. "Un concerto che ha rappresentato il primo evento di livello internazionale ospitato nell’infrastruttura reggiana – continuano da C.Volo – dopo grandi eventi di artisti italiani, e che ha richiesto un’imponente macchina organizzativa con molti soggetti coinvolti, per quanto ha riguardato l’afflusso e il deflusso delle oltre 100.000 persone, arrivate letteralmente da tutto il mondo, la gestione dei parcheggi, il ristoro nelle ore di attesa del concerto, la sicurezza nell’arco dell’intera giornata. Un esame importante e difficile, che è stato superato a pieni voti: l’Arena si conferma un’infrastruttura unica in Europa in grado di accogliere eventi di questa portata e i massimi artisti mondiali, offrendo la possibilità di allestire concerti e spettacoli del più alto livello, come è stato quello di Harry Styles che non a caso ha avuto parole di grande soddisfazione per la serata e di profondo amore verso questo territorio. Ringraziamo tutti i protagonisti che hanno collaborato a questo splendido risultato che fa onore a Reggio Emilia".