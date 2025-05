Provate a disegnare una figuraccia. Internazionale Kids alle battute finali

Dopo la grande partecipazione delle prime due giornate di Internazionale Kids, con bambini e ragazzi che si sono conquistati il pratino, la piazza e i luoghi del festival, l’appuntamento è per oggi, ultima tappa, con nuovi imperdibili incontri.

A Reggio si è parlato e si parlerà di Medio Oriente ed Europa, femminismi, ghiacciai, foreste e k-pop (molto seguito l’incontro con Ivan Canu in Cavallerizza). Scrittrici, giornalisti, attiviste, artiste e sportivi stanno costruendo un dialogo corale con il giovane pubblico. Da non perdere oggi sarà ‘Un momento imbarazzante’, alle 14 a Palazzo dei Musei, dove la fumettista Cristina Portolano, autrice della rubrica più imbarazzante di Internazionale Kids, accompagnerà i giovanissimi a disegnare senza vergogna qualsiasi figuraccia.

Carte di caramelle, bianche o a quadretti, scartate e destinate al macero, diventano una flotta con cui recapitare un messaggio importante al pianeta durante il laboratorio ‘Barche in missione speciale’, a cura di Remida, alle 10 a Piazza Martiri. L’esperta in politiche di genere Barbara Leda Kenny sarà, invece, protagonista di ‘Sopra o sotto lo stesso tetto’, ore 10.30, al Portico dei Marmi dei Musei, in collaborazione con Fondazione Beta: a cosa pensiamo quando diciamo famiglia, cosa fa di un gruppo di persone una famiglia e perché osservarle ci aiuta a raccontare i cambiamenti della storia.

‘E ora parliamone!’ alla Cavallerizza, dalle 14 alle 16, con Giacomo Petitti di Roreto, formatore e esperto in processi partecipativi, farà il punto su quello che è stato raccontato ed è emerso al festival, attraverso un esperimento e un dialogo aperto che coinvolgerà le bambine e i bambini e li farà ragionare su quanto hanno ascoltato e imparato.

A chiudere la tre giorni, alle 16.30 alla Cavallerizza, sarà un’ospite speciale: la cantautrice e regista Margherita Vicario, fresca del David di Donatello come Miglior esordio alla regia, che, nell’incontro ‘Più di una voce’, racconterà il suo percorso artistico, in dialogo con il giornalista Giovanni Ansaldo. Oggi sarà anche l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Come si diventa’, a cura della fondazione I Teatri, dedicata alle arti e ai mestieri scenici e culturali, per trasferire alle bambine e ai bambini tutti i trucchi del mestiere. Alle 11, presso Studiolo, i bambini e le bambine potranno imparare come si diventa restauratrice, sotto la guida di Cecilia Carrattieri, studiosa di Art Conservation and Restoration.

Lara Maria Ferrari