Prove aperte dell’Artemis Danza

Alle 18 la compagnia Artemis Danza, guidata da Monica Casadei, invita il pubblico alla Fonderia per una prova aperta, seguita da una serata in triplo atto alle 20,30. Un programma articolato e ricco di spunti creativi. Si apre con "That’s All! di Davide Tagliavini, uno spettacolo che invita il pubblico a lasciarsi trasportare in una sorta di ‘wunderkammer": un mondo incantato dove stupore e ironia si intrecciano tra gesti, danze e trasformazioni continue. A seguire, "Opera Drama_Estratto" di Monica Casadei propone una riflessione intensa e visivamente suggestiva sul tema della morte e del femminile. Qui le danzatrici si trasformano in un corpo collettivo, smembrato e ricomposto in un tableau carico di malinconia e significato simbolico. La serata culmina con "Akmè", una creazione di Sabino Barbieri e Núria Argilés. Info: www.fndaterballetto.it