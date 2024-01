Prove aperte di ’Rhapsody in Blue’ in Fonderia

Tornano le occasioni per assistere alle prove di danza, alla Fonderia di Aterballetto in via della Costituzione a Reggio. Prova aperta al pubblico, oggi dalle 18, con gli spettatori che possono assistere alla preparazione di "Rhapsody in Blue", la nuova creazione per sedici danzatori che debutterà al Regio di Parma il 17 febbraio. La creazione, sulle note della celebre rapsodia di George Gershwin, è affidata a Iratxe Ansa e Igor Bacovich, coreografi di fama internazionale. Le prove sono momenti unici in cui è possibile assistere alla realizzazione di uno spettacolo, dialogare con gli artisti e sorprendersi con l’arte della danza: un’occasione speciale che lascia entrare il pubblico nella routine quotidiana dei danzatori.

Info e prenotazioni: 0522-273011 o mail a biglietteriafonderia39.it