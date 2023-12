Prove d’alleanza M5s-Dem. Tra Massari e de Franco i pentastellati reggiani preferiscono Cavallaro

Si complica l’intreccio di nomi e candidature per la corsa a sindaco del centrosinistra. A sparigliare le carte potrebbero essere infatti gli alleati grillini, che tra il medico infettivologo Marco Massari e l’assessore alla Casa Lanfranco De Franco, preferiscono... Emanuele Cavallaro, sindaco dem di Rubiera. Mentre i vertici del Pd locale tentano il tutto per tutto per compattare le varie anime del partito attorno alla figura di Massari (sponsorizzato by Delrio, sebbene molto più spostato a sinistra dell’ex ministro delle Infrastrutture), non c’è soltanto il folto gruppo che si è riunito attorno all’assessore De Franco a mostrare molti mal di pancia.

Nel risiko di alleanze, infatti, anche il Movimento 5 Stelle ha deciso di dire la propria opinione, durante una riunione tra i massimi vertici del movimento e del Pd regionali. Tre giorni fa si è svolto un incontro a Bologna dove è stato aperto il “Dossier Reggio” e ciò che è emerso con chiarezza è un apprezzamento dei grillini di nuova generazione per un sindaco del territorio, fino a oggi rimasto ai margini della corsa elettorale: Emanuele Cavallaro, per l’appunto.

Due gli elementi che seducono il Movimento: la sua longeva battaglia anti-mafia frutto di conoscenze dirette della realtà siciliana e l’essere portavoce di quella minoranza nel partito che rappresenterebbe un segno di discontinuità forte rispetto al ventennio di continuità Delrio-Vecchi. Ma è proprio questa patente di minoranza a rappresentare lo scoglio più grosso per Cavallaro, dato che sarebbe difficile per il Pd candidare a sindaco proprio chi, pochi mesi fa, ha perso il congresso. Il nome, però, è apprezzato da più parti tra gli alleati del Pd. E senza la stampella dei Cinque Stelle, i dem si troverebbero a dover affrontare un ballottaggio quasi scontato e con un potenziale terzo polo pronto a dare battaglia.