Prove d’intesa tra le anime del Pd Tramonta Notari, Amico avanza Ma alla fine può spuntarla la Incerti

di Daniele Petrone

Un mazzo da rimescolare. La presa della leadership da parte di Elly Schlein ha fatto saltare il banco anche nel Pd reggiano, con le carte in tavola che inevitabilmente cambiano in vista delle prossime elezioni. Alle amministrative del capoluogo manca un anno e mezzo. Un tempo che in politica – dove gli equilibri si spostano repentinamente – può essere un’era. Ma se il centrosinistra non vuole perdere lo scettro in una roccaforte rossa da sempre al cospetto di una destra in ascesa, deve farsi trovare preparato. I giochi sono già aperti. Prima del congresso c’era un nome forte per le Comunali: Francesco Notari, ex assessore della prima giunta Vecchi, nella quale però rimase insediato neppure un anno per poi dimettersi per impegni professionali. Su di lui c’era il gradimento da parte dell’ala cattodem, con tanto di ceralacca di Pierluigi Castagnetti. Ma, seppur la paventata scissione proprio dal deus ex machina del Pd sembra congelata, per l’effetto Schlein il loro potere decisionale si ridimensiona. Piaccia o no, i sostenitori della nuova segretaria avranno un peso. Anche sulla scelta del futuro candidato primo cittadino. Ergo, l’assessore Lanfranco de Franco, ‘schleiniano’ della prima ora, accresce la sua autorità. In lizza per la candidatura c’è anche lui. Anche se le due anime del Pd dovranno confrontarsi per trovare una figura di sintesi. Lo stesso sindaco uscente Luca Vecchi – il quale per gli stessi contraccolpi congressuali avrà quotazioni a ribasso per raccogliere l’eredità di Stefano Bonaccini a governatore della Regione – aveva ammonito in un’intervista al Carlino: "Bonaccini ha vinto a Reggio, quasi ovunque in Emilia. Sarebbe un errore non tenerne conto...". Come a dire: non si può sovvertire tutto, bisogna trovare un’intesa. Che tradotto significa: no a candidature troppo sbilanciate a sinistra (quindi ’no’ a de Franco). Un’alternativa potrebbe essere Federico Amico, reggiano ‘solo’ d’adozione (e potrebbe essere un malus), che da consigliere regionale di ‘Emilia-Romagna Coraggiosa’ (proprio il gruppo di Elly Schlein) sta lavorando bene soprattutto col terzo settore. E poi c’è Alessio Mammi; l’assessore regionale che ha sostenuto Bonaccini potrebbe essere ‘la giusta via di mezzo’. A spuntarla potrebbe essere alla fine Antonella Incerti. L’ex deputata, esclusa dai candidati alle parlamentarie (e quindi con un ‘credito’ da vantare) ha sostenuto la Schlein; ha la giusta esperienza amministrativa tra Camera e fascia tricolore ad Albinea. Ed è una donna. Un aspetto che conta in un Pd più rosso, ma a tinte rosa con la Schlein.