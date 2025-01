Provinciale 513, il braccio di ferro: "Ripristinare il doppio senso"

"La viabilità sulla provinciale 513 è un fondamentale asse di collegamento tra l’alta Val d’Enza e gli interi territori provinciali di Reggio Emilia e Parma e con Liguria e Toscana: quando tornerà pienamente fruibile?". Con questo interrogativo il gruppo consiliare ‘Terre Reggiane’, per bocca di Giuseppe Pagliani, ha chiesto al presidente della Provincia di fare luce sullo stato dell’arte di quella strada.

L’interrogazione: "Questa importante arteria viaria collega l’intero bacino della valle dell’Enza reggiana ai caselli autostradali di Terre di Canossa, Reggio Emilia, Parma ed Aulla in direzione mare Tirreno – si legge –. Il territorio montano vive propri forti disagi creati dalle difficoltà di percorrenza delle strade, di cui tante tortuose e pericolose. Non possiamo trascurare, così come sollevato efficacemente in un’interpellanza dai consiglieri vettesi di opposizione Vito Castellari, Danilo Giansoldati e Debora Tondelli, che da oltre sei mesi il tratto di strada provinciale 513 in località Caradello di Vetto d’Enza è ridotto nella fruibilità dalla presenza di un semaforo a percorrenza alternata in prossimità della frana".

Per cui, si interroga la Provincia "al fine di sapere in che tempi l’ente provvederà a riportare il tratto di strada Provinciale 513 alla sua ordinaria ed urgente piena fruibilità e percorrenza. in entrambe le carreggiate di marcia".

