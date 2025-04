"Provinciale 79 non adatta alla Corsa Rosa. Che manutenzione è stata fatta finora?"

Mettere al più presto in sicurezza la provinciale 79 Cerezzola-Trinità-Gombio-Fariolo a chiederlo è Alessandro Aragona (consigliere regionale Fratelli d’Italia) con un’interrogazione in cui sollecita la giunta a rendere note le manutenzioni effettuate negli ultimi 5 anni su quel tratto, anche a fronte di finanziamenti regionali. "Molte strade creano gravi disagi a causa di mancate attività di manutenzione – specifica – fra queste la Sp79, tra Canossa e Castelnovo ne’ Monti, che collega Cerezzola, Trinità, Gombio e Fariolo. Deve essere previsto il rifacimento del manto stradale, la messa in sicurezza delle zone adiacenti l’area, coinvolte da frane, e anche la segnaletica orizzontale e verticale necessita di un costante lavoro di monitoraggio". Condizioni che, tra l’altro, "hanno comportato parere negativo della commissione di gara al passaggio del Giro d’Italia 2025".