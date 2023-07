Provoca un incidente e poi scappa

Avrebbe urtato un ciclista per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Per fortuna, in questo caso, le condizioni del ferito non sembrano critiche. Ma resta la gravità del comportamento del presunto "pirata", fuggito dopo l’incidente.

E’ accaduto ieri notte all’una sulla Provinciale nord a San Tomaso della Fossa, a Bagnolo. Ad avere la peggio è stato un uomo di origine africana, di 41 anni e residente in paese, che era in bici e stava probabilmente tornando verso casa, nel cuore della notte, al momento dell’incidente.

Alle porte della frazione, tra Novellara e Bagnolo, sarebbe stato urtato da un’auto, che lo ha fatto finire a terra, con la bicicletta che si è fermata nel fossato laterale. Alcuni passanti si sono accorti dell’uomo in difficoltà e hanno dato l’allarme ai soccorsi. Sono arrivati sul posto l’ambulanza della Croce rossa con il personale dell’automedica della Bassa.

Dopo le prime cure, soprattutto a causa di un trauma cranico, è stato deciso il trasporto d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio. Inizialmente le condizioni del ciclista ferito sono apparse piuttosto gravi. Poi, per fortuna, gli accertamenti in ospedale hanno fatto emergere l’assenza di traumi a organi vitali. Il ciclista non risulta in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Guastalla per eseguire gli accertamenti. Ora si cerca un’autovettura di colore scuro.

Gli agenti stanno seguendo una pista ben precisa, anche grazie ad alcune testimonianze e all’analisi delle immagini delle telecamere che controllano quel tratto di strada.

Antonio Lecci