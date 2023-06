Provoca uno scontro, fugge e va dal carrozziere Individuato dalla Polizia locale della Bassa

Ha provocato un tamponamento fra tre vetture. Poi ha finto di tornare indietro, ma ha preferito frenare e allontanarsi in fretta. E’ accaduto l’altro pomeriggio verso le 17 sull’ex Statale 63 a Gualtieri, all’incrocio con via don Minzoni, non distante dal centro commerciale Ligabue. L’uomo, a bordo di una autovettura Volkswagen, si è poi fermato nell’officina di un carrozziere per richiedere la riparazione della vettura, sperando di poter evitare di incappare negli accertamenti delle forze dell’ordine. Ma grazie alle indicazioni fornite dai testimoni dell’incidente, gli agenti del reparto infortunistica della polizia locale della Bassa Reggiana sono riusciti a risalire al presunto automobilista in fuga, risultato risiedere in provincia di Parma.

In mano agli agenti ci sono orari e riferimenti ben precisi, che coincidono con quanto dichiarato dai testimoni.

Per fortuna non si registrano conseguenze fisiche per le altre quattro persone coinvolte nell’incidente, tra le quali due bambini, rimasti spaventati dall’accaduto. Proprio l’assenza di conseguenze fisiche dovrebbe limitare alla sanzione amministrativa il provvedimento a carico del presunto autore della fuga in auto dopo l’incidente. Sono in corso accertamenti.