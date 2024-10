Provocano incidente, poi fermano un’auto e scaraventano fuori una donna, ripartono e si schiantano: caccia a due uomini

Reggio Emilia, 9 ottobre 2024 - Due episodi allarmanti, vicinissimi nel tempo e nello spazio, a Pieve di Reggio Emilia: è caccia a due uomini in fuga. Tutto è accaduto questa mattina, attorno alle 5.

Da una prima ricostruzione, un’auto proveniente da Roncocesi, immettendosi da via Carlo Marx in via Fratelli Cervi ha sorpassato a tutta velocità un altro veicolo, urtandolo, e poi è andata a finire nel fosso. L’auto su cui viaggiavano i due è risultata poi rubata.

I due occupanti sono usciti dall’auto e si sono dileguati, mentre l’uomo che si trovava nell’auto che era stata sorpassata è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale in condizioni non gravi.

Subito dopo, poco più avanti, all’incirca all’altezza del semaforo vicino al Conad, il secondo episodio: due uomini si sono avvicinati a un’auto, hanno tirato fuori dal veicolo una donna, che ha cercato di resistere all’aggressione, poi però è stata scaraventata fuori dall’auto e i due sono partiti con il mezzo, per schiantarsi però contro una recinzione poco più avanti.

È ancora giallo su cosa sia accaduto esattamente questa mattina all’alba, le indagini sono in mano alla polizia di Stato, mentre la polizia locale si è occupata dei rilievi degli incidenti. Ora si cercherà di ricostruire nel dettaglio quanto successo, oltre che di identificare i due in fuga: al momento, tutto porta a pensare che, per entrambi gli episodi, ad agire siano stati gli stessi uomini.