Provvedimento di espulsione per un 46enne

Controlli nella zona della stazione storica e nelle aree adiacenti, in particolare via Turri e via Paradisi, in seguito a segnalazioni provenienti dai cittadini. In campo il Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale. Sono state identificate 140 persone e controllati 54 veicoli. Durante un posto di controllo in via Turri è stato identificato un 46enne originario della Cina, per il quale - dopo accertamenti in Banca Dati - è emerso l’esistenza di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Accompagnato in Questura per gli accertamenti, è stato foto-segnalato e denunciato per violazione dell’art. 10bis TUI.

Oltre ai servizi straordinari, tra gli interventi realizzati nei giorni scorsi dagli operatori della Squadra Volanti c’è stato quello avviato da una segnalazione al 113 che ha portato una pattuglia delle Volanti, alle 20.20 di sabato, presso un bar di viale Regina Margherita. Un 44enne, ubriaco, si stava comportando in modo molesto. Gli operatori delle Volanti trovavano l’uomo, residente a Reggio, in evidente stato di alterazione. Per evitare che la situazione degenerasse, il 44enne è stato accompagnato in Questura e, al termine dei necessari accertamenti, sanzionato ai sensi dell’art 668 c.p.