"Prudenza e recinti per tutelarsi dai lupi"

"Prudenza e attenzione nei comportamenti per non creare condizioni di attrazione del lupo".

A dirlo è il sindaco di Viano Nello Borghi dopo il caso, riferito nell’edizione di ieri, di una mucca sbranata in un’azienda agricola di San Giovanni di Querciola.

"Non ho ricevuto segnalazioni in merito e ho appreso dell’episodio dall’articolo – sottolinea il primo cittadino Borghi –. Nessuno si è rivolto all’amministrazione per chiedere interventi alle autorità competenti. I lupi ci sono e hanno ambiti di movimento enormi. E’ importante utilizzare comportamenti che non attraggono il lupo".

Per il sindaco vianese "è consigliato anche proteggere con recinti idonei gli animali all’aperto però questi interventi comportano delle spese. Non ci sono allarmismi e situazioni di criticità nel Comune per la presenza dei lupi".

Il primo assalto a San Giovanni di Querciola era avvenuto domenica notte. "Avevo portato la mucca all’esterno della stalla perché non stava bene nella speranza che si riprendesse – aveva raccontato l’agricoltore –. Lunedì ho scoperto che un lupo nella notte aveva morsicato il bovino che era riuscito a salvarsi. Mi hanno consigliato, per evitare ulteriori sofferenze alla mucca, di sopprimerla. L’animale è deceduto e, in attesa del suo recupero, i lupi sono tornati per sbranarla".

m. b.