Prugne utili a contrastare il rialzo del colesterolo

Già in passato si erano evidenziati benefici apportati dalle prugne, ma ora ricercatori americani e iraniani hanno voluto raccogliere (con pubblicazione sul Journal of Nutritional Science) un consistente numero di precedenti studi. Le prugne sono eccellenti in quanto contengono rame, fosforo, magnesio, selenio, vitamina C, vitamine del gruppo B, calcio, sodio, potassio, ma anche flavonoidi e fibra alimentare. Tutti sanno che il rialzo dei grassi nel sangue, come il colesterolo e i trigliceridi, è dannoso. I sopraddetti studiosi hanno constatato che il colesterolo totale e il colesterolo Ldl (’cattivo’) diminuivano con l’assunzione delle prugne, ma mentre il colesterolo ’cattivo’ diminuiva sia in chi lo aveva alto che in chi lo aveva nella norma inaspettatamente il colesterolo totale diminuiva solo in chi lo aveva alto. Purtroppo c’è da dire che le prugne non hanno mostrato utilità nel far diminuire i trigliceridi alti e nemmeno nel far alzare il colesterolo Hdl (’buono’). Bisogna dire che in altri studi questi frutti non avevano apportato benefici per la diminuzione del peso, per la pressione arteriosa e per la circonferenza addominale. Possiamo comunque considerare che le prugne, da molti ritenute a torto soltanto utili nella lotta alla stipsi, possono anche essere preziosi ausili per contrastare il rialzo del colesterolo totale e del colesterolo Ldl (’cattivo’).

William Giglioli

(medico specialista in Scienza dell’Alimentazione)