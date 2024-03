Psycho Love, la svolta romantica. Grasselli racconta l’amore perduto

‘Psycho Love’, ultimo scritto di Pier Francesco Grasselli (foto, Reggio, 1978) è un romanzo incandescente. Non nel senso a cui ci ha abituato l’autore, però. Ovvero non nel senso che contiene immagini e linguaggio sessualmente espliciti. Ma nel significato di sofferenza d’amore, perché per la prima volta nella sua vita di scrittore, Grasselli si mette a nudo veramente. Apre il suo cuore al pubblico dei lettori e nel farlo non si risparmia. A ferirlo, ça va sans dire, una ragazza.

Francesco parla di Dalia, il suo amore tossico, la ragazza che gli ha tolto il sonno. E il senno, pure. Il significato etimologico della parola vissuto è centrale, in questo libro. Non è che noi lo confondiamo sempre con l’esperienza? Di lavoro, di quotidianità? Mentre c’è uno slittamento di significato?!

Ebbene, leggendo questo romanzo scritto fra il tormento e l’estasi, ci si persuade che ciò che serve davvero in amore sia una pienezza di vissuto da ambo le parti. E sicuramente riempirsi la vita di appuntamenti e riunioni di lavoro come fa Dalia (cercando lì, un senso al proprio esistere, privi di consapevolezza) non è "vissuto".

Psycho Love è un libro cucito addosso alla pelle di Grasselli, anche se questa operazione di catarsi letteraria gli è servita. Le ferite impresse nel cuore del protagonista forse non si sono rimarginate, ma mostrano segnali di una guarigione lenta. Che succede allo scrittore che smette i panni del seduttore incallito quando incontra l’amore? Che succede alla sua anima? Che brucia. Si consuma. E accade qualcosa di ben più grave che è la perdita di sé. Fino a non riconoscersi.

Quando stiamo male, siamo troppo occupati a stare male per astrarre, per scrivere, perciò – mi dico – Francesco sta guarendo. Ricorre a colpi di scena e a un finalone - prologo al Psycho Love 2. Nonostante la figura di Dalia non ne esca affatto bene – ambigua e manipolatrice, come minimo – qui non si parteggia per nessuno dei due. Oppure, in realtà si tifa per la riconquista di se stessi, per la liberazione dall’incantesimo d’amore. Probabile la questione assomigli a quella posta da Epicuro su vita e morte. Quando ci siamo noi, non c’è l’amore. E viceversa. Chissà.