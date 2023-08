Pubblica assistenza Casalgrande: tre serate su traumi e allergie dei bimbi

La disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, il trauma nel bambino, le allergie alimentari, le ustioni e convulsioni. Sono alcuni dei tanti argomenti che verranno affrontati nelle tre serate informative gratuite che si terranno a settembre a Casalgrande. Le iniziative sono promosse dalla pubblica assistenza ‘Ema Emilia ambulanze’ di Casalgrande. Il 6 settembre serata dedicata alle allergie alimentari nel bambino, il 14 settembre il tema sarà il trauma indoor e outdoor nel bambino (incidenti domestici e non), il 18 settembre disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. Per partecipare è necessario compilare un modulo attraverso la pagina Facebook o il sito internet di Ema.