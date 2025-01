Pubblica Assistenza, i nuovi corsi. Da stasera è ‘caccia’ ai volontari

Al via stasera il corso per volontari della Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra, con l’incontro di presentazione delle lezioni, nella sede di via Petrarca a Castelnovo. Un corso a cui si spera possano prendere parte molti cittadini, visto che l’importante associazione del territorio necessita di forze nuove per poter far fronte al sempre crescente numero di servizi: di emergenza ma anche ordinari.

Nell’ultimo anno i volontari nelle loro tute arancioni hanno svolto oltre 1.700 servizi, la maggior parte per trasportare anziani o disabili, senza contare il contributo nelle emergenze, come nel caso della recente alluvione che ha colpito la Bassa. Prima della pandemia Covid i volontari operativi erano oltre 200. Oggi se ne contano 130. Da qui l’appello del presidente Matteo Balugani: "Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per dare risposte alla cittadinanza. Le esigenze dei cittadini crescono l’associazione è alla continua ricerca di persone che possano dedicare tempo ad aiutare gli altri, anche soltanto guidando i mezzi di trasporto o rispondendo al telefono".