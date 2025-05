Pubblicati sul profilo Youtube del Comune i due video sulle bellezze paesaggistiche

Due video in cui emerge tutta la meraviglia delle colline di Albinea. A realizzarli la videomaker Silvia Degani (immagini) e il paesaggista e speleologo Mauro Chiesi (testi) per il progetto ‘Paesaggio carsico dei Gessi Messiniani patrimonio Unesco’ voluto da Proloco con Comune di Albinea e Fondazione Manodori. I video, presentati ai cittadini di Albinea l’11 aprile scorso in un’affollata ‘prima visione’, ora sono visibili anche sul profilo Youtube dell’amministrazione. I filmati sono i primi due di una serie composta da 5 video che verranno presentati successivamente; della durata di 8 minuti l’uno illustrano le particolarità dei gessi di Borzano, parte di un sistema che va dalla provincia di Reggio alla Romagna.