Puccini protagonista a Novellara e Guastalla. Ma c’è anche spazio per ’giocare al varietà’

Il tradizionale ricordo del tenore novellarese Franco Tagliavini (foto) con un "Omaggio a Giacomo Puccini", è in programma oggi alle 15 al teatro di Novellara, con protagonisti alcuni giovani artisti del Conservatorio musicale di Reggio Emilia e Castelnovo Monti con la direzione affidata al maestro Federico Folloni, a celebrare uno dei più importanti compositori italiani a cento anni dalla scomparsa. Informazioni: tel. 0522-655407.

Musiche di Puccini in programma oggi alle 16 anche in duomo a Guastalla, con il concerto all’organo settecentesco Serassi, per l’occasione suonato dal cremonese Paolo Bottini. L’evento è inserito nella rassegna "Musica intorno al Fiume", organizzata dall’associazione "Serassi" di Guastalla. L’ingresso è libero. Giacomo Puccini, celebre compositore di opere, iniziò la sua carriera musicale come organista di chiesa tra il 1870 e il 1880, un aspetto poco conosciuto del suo percorso. Oggi alle 17,30 al teatro di Guastalla va in scena "Oplà, giochiamo al varietà", spettacolo brillante che rende omaggio al mondo della Rivista e dell’Operetta.

A metterlo in scena è il gruppo teatrale "I Brillanti", costituito da attori, cantanti e ballerine non professionisti, particolarmente appassionati al mondo del teatro e della musica. Il ricavato viene destinato alla associazione "Noi per l’Hospice" di Guastalla.

a.le.