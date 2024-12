"PuEri aeTERni" di Giulio Pighini stasera al teatro San Prospero di Reggio Emilia

Stasera alle 21 al teatro San Prospero, in via Guidelli a Reggio, è in programma "PuEri aeTERni" di Giulio Pighini, regia di Paola Salvi, con Francesco Calabrò, Luca Zanni, Martina Forioso, Susanna Torelli.

Un’opera teatrale ispirata ai racconti di J. M. Barrie e che nasce dalla collaborazione di due artisti di Aterballetto, Giulio Pighini e Martina Forioso, entrambi con esperienze anche in ambito teatrale e cinematografico.

Una storia che attraverso il metafisico parla di emozioni umane e da veri e propri umani: i protagonisti si amano, si feriscono, si odiano e si vendicano lasciando aperta una finestra per amarsi di nuovo.

In "PuEri aeTERni", Peter è un ragazzo che non vuole crescere, che perde l’ombra, o meglio, la proietta addosso agli altri e che si "isola" per sfuggire al tempo e tutto ciò che ne consegue al suo passare.