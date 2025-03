Pug, Cavriago in fuga solitaria: "L’Unione per loro non vale?"

Piano urbanistico generale, Cavriago in fuga solitaria rispetto agli altri sette Comuni della Val d’Enza. L’opposizione: "Il rischio è che l’Unione, in concreto, non esista più". Nelle scorse settimane 7 Comuni dell’Unione su 8 hanno firmato per la costituzione dell’Ufficio unico incaricato di redigere il Pug. I consiglieri di minoranza in Unione spiegano che Cavriago "ha chiesto ed ottenuto alla Regione di essere autorizzato a procedere autonomamente, con la conseguenza che la Giunta dell’Unione è stata ‘obtorto collo’ costretta a ratificare la decisione, per poter facilitare la partenza dell’iter procedurale del Pug zonale. La Regione ha legittimato il principio delle ‘velocità variabili’ tra i Comuni di un’Unione". Pesante la critica: "Si è scelta una strada che non può non mettere in discussione la natura e la funzione dell’idea stessa di Unione come Ente di coordinamento e programmazione, di cui l’urbanistica è l’essenza. Ma la forza di governo della nostra Regione e dei nostri territori ha deciso che il progetto politico ed amministrativo delle Unioni possa essere tranquillamente bypassato da interessi locali". Francesca Chilloni