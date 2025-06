Pugilato, Giannotti piega la resistenza di Toure. Quarto titolo regionale per la Reggiana Boxe

Giacomo Giannotti centra il titolo regionale Elite, superando nella finale disputata a Parma il bolognese Joris Toure (Boxe Le Torri). Un risultato che fa sorridere la Reggiana Boxe Olmedo, sua società di appartenza, arrivata al quarto successo emiliano-romagnolo nel giro di una settimana: prima di Giannotti, infatti, Sabri Mouchine, Michel Vescovini e Federica Arcelli, erano stati protagonisti di match autorevoli nei rispettivi pesi, portando a casa la vittoria. Un match da manuale per il campione italiano in carica della società cittadina, che dopo una prima ripresa di studio ha cambiato marcia, imponendo ritmo, distanza e mestiere maturato anche in ambito azzurro. Alla corta distanza ha colpito incrociando con precisione, mettendo in chiaro la differenza tecnica e di esperienza tra i due. Per il club granata, invece, si tratta dell’ennesima conferma di un progetto tecnico che unisce preparazione, talento e spirito di squadra. E che continua a sfornare titoli a ritmo continuo, proiettando i suoi atleti verso le fasi nazionali con l’ambizione di salire ancora sul podio.