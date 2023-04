Pugni e calci tra ragazzi, rissa fermata da un intervento di ’plogging’

Una rissa tra un gruppetto di ragazzini è stata fermata da alcuni adulti che stavano effettuando un intervento di "plogging", una pulizia di area pubblica, non distante dal laghetto del parco pubblico. A ridosso del parco si stavano affrontando almeno una decina di giovanissimi. Alla vista degli adulti, che sono accorsi per fermare il parapiglia, il gruppetto impegnato a menar le mani si è velocemente dileguato, a bordo di biciclette, a piedi e uno pure in monopattino. Sono stati rapidissimi nel fuggire, forse pensando di poter finire nei guai se fossero stati identificati.

"Avranno avuto non più di 17-18 anni, forse qualcuno anche più giovane. Siamo stati attirati dalle urla e ci siamo avvicinati. Subito pensavamo che fossero intenti a giocare, a colpirsi per scherzo. Ma una volta più vicini ci siamo resi conto che, invece, quei colpi sembravano violenti, tra pugni e calci. Uno era caduto a terra e sembrava dolorante", racconta uno dei testimoni del gruppo. "Avevamo quasi tutti in mano i bastoni a molla per raccogliere i rifiuti. Forse hanno pensato che avessimo intenzione di far loro del male. Per questo, probabilmente, sono fuggiti", l’ipotesi fatta dai testimoni. Anche nei giorni scorsi ci sono state segnalazioni di liti e violenza tra giovani, con intervento di soccorsi sanitari e forze dell’ordine, tra cui il caso di Porta Reggio, con un minorenne portato in ospedale.