Pugni, minacce di morte e calci alla moglie: arrestato un 46enne

È accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie, colpita con pugni, calci, minacciata di morte e sottoposta – secondo la tesi della Procura – a continue vessazioni fisiche e psicologiche, anche in presenza della figlia minore.

Un atteggiamento favorito anche dall’effetto di abuso di alcolici e dal consumo di sostanze stupefacenti. La svolta è avvenuta lo scorso aprile: al termine di una lite in strada, l’uomo avrebbe colpito la vittima con un pugno al torace e poi presa a calci mentre era a terra, provocandole la frattura della quinta costola e lesioni che in pronto soccorso sono state giudicate guaribili in almeno una ventina di giorni. In quella circostanza, la donna, per fortuna soccorsa da alcuni passanti e trasportata in ospedale, è stata poi accolta in una struttura protetta, dove ha trovato il coraggio di denunciare presunti anni di violenze subite nell’ambito domestico. Formalizzata la querela, i carabinieri del comando reggiano hanno avviato le indagini, sfociate con la denuncia dell’uomo, un 46enne di origine nordafricana, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, minacce aggravate. Inoltre, la Procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l’applicazione nei confronti dell’uomo dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che l’altro pomeriggio è stata eseguita dai militari della caserma di corso Cairoli. Dalle indagini è emerso come l’uomo, sotto l’effetto di sostanze alcoliche e talvolta anche di droga, avrebbe maltrattato la moglie, arrivando a costringerla ad alzarsi dal letto e a spogliarsi completamente, inveendo contro di lei: "Tu sei donna e fai quello che dico io, perché io sono un uomo". E in un altro caso sferrandole un pugno al volto, facendole perdere i sensi.

a. le.