Puianello piange Giovanni Casoni. Storico fornaio di Puianello

Grande cordoglio per la scomparsa di Giovanni Casoni, 78 anni, titolare con la famiglia dello storico forno-pasticceria situato nel cuore di Puianello. Persona conosciuta e amata, Casoni era anche un’anima della Proloco oltre che generoso promotore delle iniziative organizzate nella frazione. Per anni era anche stato operatore del Cinema Eden. I funerali venerdì, quando il negozio abbasserà le serrande. Del cordoglio dei compaesani si fa portavoce il sindaco Alberto Olmi: "Con lui se ne va un volto accogliente di Puianello. Il Forno Casoni è un punto di riferimento per i cittadini ma anche per le tante persone in transito. Quella di Giovanni, Ivana, Marco è una storia di attività familiare portata avanti con determinazione, coraggio e tenacia anche quando le condizioni erano proibitive. Giovanni è sempre stato un grande animatore di Puianello, con disponibilità e generosità. Da parte dell’Amministrazione le più sentite condoglianze e un abbraccio a Ivana, Marco e ai nipoti". "Sei stato e sarai sempre tra noi - dice Maurizio Gambarelli, a nome dei soci dell’Eden -. Ti ho visto qualche settimana fa in negozio, affaticato ma sempre ottimista… Chi ha vissuto una vita tra la gente ha una caratteristica: malgrado le vicissitudini guarda al futuro... Io credo che Giovanni, nella sua generosità e capacità di stare tra la gente sia stato questa persona e lo voglio ricordare così".