"Puianello prigioniera del traffico Anas e Ministero intervengano"

Inquinamento, pericoli per pedoni e ciclisti, disagi crescenti per gli automezzi che subiscono rallentamenti continui e rimangono incolonnati alla rotatoria: lo snodo di Puianello sulla Strada Statale 63 e la pedemontana è al centro di una mozione approvata a stragrande maggioranza dal consiglio comunale catellese che sollecita Anas ed Ministero delle Infrastrutture a progettare percorsi alternativi e prestare più attenzione alla mobilità sostenibile, suggerendo la realizzazione di una tramviaria. Il documento è stato presentato da "Quattro Castella Democratica" e illustrato dal capogruppo Giacomo Bertani: vi si sottolinea la necessità urgente di lavori di adeguamento e messa in sicurezza sulla ss63 nella frazione, snodo nevralgico di una reta che connette città, pedemontana e Appennino.

La soluzione proposta è da un lato, "la progettazione di varianti e bretelle in grado di sgravare e allentare il volume di traffico sulla 63 migliorando la sicurezza e la percorribilità della stessa". Nel contempo si invocano anche "forti investimenti per promuovere mobilità alternativa intensificando le corse del trasporto pubblico e progettando modalità diverse e meno impattanti, come la tramvia, per collegare Reggio città con la sua cintura Sud".

Puianello è in una posizione strategica, baricentrica rispetto agli assi di viabilità est-ovest e nord-sud. Perciò "si candida come sede naturale ad ospitare un polo logistico di interscambio che darebbe vita a una ‘rivoluzione’ del trasporto pubblico nel segno di una mobilità meno impattante in linea con quanto previsto da Snai (Strategia Nazionale Aree Interne), Regione e Provincia di Reggio". L’importante mozione è stata approvata con il voto favorevole anche di "Sinistra Bene Comune" e l’astensione dei consiglieri comunali del gruppo "Centrodestra unito".

Francesca Chilloni