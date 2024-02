Puianello rischia con la Magika

Match da far tremare i polsi per la Chemco Puianello che alle 19 affronta la Magika Castel San Pietro nel big-match della seconda giornata di Poule Playoff di B femminile: le bolognesi sono le favorite per la vittoria del girone regionale e candidate al salto di categoria. "Sarà una gara dura – dice il coach castellese Giancarlo Giroldi – dove sarà fondamentale mantenere una elevata presenza mentale e nervosa per contrastare il loro notevole potenziale offensivo".

Nella Poule Playout l’Aluart scende invece in campo alle 20,30 sul parquet della Fulgor Fidenza. Archiviato il netto successo su Finale Emilia, le biancoblu sono chiamate a centrare il bis: in regular season, infatti, Fedolfi e compagne hanno vinto in entrambe le occasioni.

c.c.