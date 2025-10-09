Pulce, 10 agenti in più. Ci sono otto donne tra i nuovi assunti

L’impegno del governo Meloni nel garantire legalità e sicurezza nelle carceri italiane compie un ulteriore passo in avanti. Con la conclusione del 185esimo Corso Allievi della polizia penitenziaria, 2.060 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani.

In particolare, negli istituti di pena di Reggio entreranno in servizio 10 agenti, 2 uomini e 8 donne. A queste nuove unità si aggiungerà un commissario che entrerà in servizio una volta completato il periodo di tirocinio.

"Le tragiche politiche di abbandono volute dalla sinistra sono ormai un brutto ricordo lontano. Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, come con il prossimo 186esimo Corso Allievi da 3.246 unità e con il concorso bandito a luglio di quest’anno per ulteriori 653 unità", dichiara il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove. "Queste nuove assunzioni certificano ancora una volta l’inversione di rotta del governo Meloni rispetto alla grave negligenza di chi ci ha preceduto. Queste nuove assegnazioni sapranno alleviare le sofferenze che gli agenti di Polizia Penitenziaria vivono ogni giorno all’interno delle carceri italiane. Ringrazio il sottosegretario Delmastro per il suo impegno costante verso la Polizia Penitenziaria, continuerò a lavorare al suo fianco per il bene del nostro territorio", dichiara Gianluca Vinci, deputato reggiano di Fratelli d’Italia.

I nuovi innesti su Reggio si uniscono, come detto, a un robusto ingresso nei ranghi delle forze dell’ordine annunciati ieri, in varie parti d’Italia. alla Casa Circondariale di Modena, per parlare di quella più vicina agli istituti della nostra provincia, entreranno in servizio 56 agenti, 42 uomini e 14 donne. A queste nuove unità si aggiungerà un commissario che entrerà in servizio una volta completato il periodo di tirocinio.

