"Pulizia del Tresinaro, alcuni punti sono scoperti"

"Apprezziamo che una parte di lavori di pulizia del greto del Tresinaro e consolidamento degli argini è stata eseguita in alcuni punti, ma non possiamo non notare che l’opera analoga non è stata fatta in altri tratti". A sostenerlo è il capogruppo di minoranza di Scandiano Giuseppe Pagliani. Per l’esponente di Forza Italia "a ridosso del ponte di Fellegara l’argine sul lato della scuola primaria San Francesco, in via dell’Abate a Scandiano, era stato rinforzato con cumuli di terra. Il mancato consolidamento, tramite l’applicazione di grossi blocchi di roccia, vedeva vanificato tale lavoro in occasione della prima piena consistente. L’erosione ormai si avvicina alla strada", vicino alla scuola.

Pagliani esprime preoccupazione: "Nessuna pulizia o consolidamento degli argini è stata fatta. E’ poi curioso o casuale vedere che i lavori di manutenzione sono quasi tutti fatti in prossimità dei ponti dove appunto c’è visibilità da parte di chi transita sopra. Sappiamo che i ponti hanno importanza strategica nel dover essere tenuti puliti e liberi da tronchi e arbusti per non creare l’effetto tappo-diga in caso di piene".

Per Pagliani è necessario pulire "gli argini: sappiamo che la giustificazione di questa inadempienza è sempre la stessa. La competenza è della Regione oppure non ci sono soldi. In caso però di situazioni di alluvioni con chi ci lamentiamo poi?".

